Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına darbe

ANKARA (AA) - Jandarma ekiplerince, 2017'de düzenlenen operasyonlarda, 109 ton 279 kilo 2 gram uyuşturucu madde, 554 bin 272 adet uyuşturucu hap ve 15 milyon 839 bin 404 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu imal eden ve satışını yapan 13 bin 131 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2017'de yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, jandarma ekiplerince, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 37 ton 553 kilo kubar esrar, 69 ton 858 kilo toz esrar, bir ton 813 kilo eroin, 55 kilo 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 421 bin 68 adet captagon hap, 133 bin 204 adet extacsy hap ve 15 milyon 839 bin 404 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda, uyuşturucu imal ve satışı yaptıkları değerlendirilen 13 bin 131 kişi gözaltına alındı.