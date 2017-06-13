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Jandarmadan zehir tacirleri ile organize suç örgütlerine ağır darbe

Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucu ile kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 100 kilogram eroin, 5,5 ton toz esrar ve 2,6 ton kubar esrar ele geçirildi, 2 bin 666 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan zehir tacirleri ile organize suç örgütlerine ağır darbe

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca geçen ay uyuşturucu ile kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 100 kilogram eroin, 5,5 ton toz esrar ve 2,6 ton kubar esrar ele geçirildiği, 2 bin 666 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile kaçakçılık ve organize suç olaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, jandarma ekiplerince mayısta yapılan operasyonlarda, 100 kilo 16 gram eroin, 5 ton 515 kilogram toz esrar, 2 ton 678 kilogram kubar esrar, 94 bin 917 adet narkotik ve psikotrop tablet, 194 bin 341 litre kaçak akaryakıt, 16 bin 840 litre kaçak içki, 1 milyon 608 bin 954 paket kaçak sigara, 39 bin 631 kilogram kaçak çay, bin 910 kültür ve tabiat varlığı ele geçirildi.

Geçen ay bin 527'si kaçakçılık, 16'sı organize suç, 43'ü bilişim olayı olmak üzere bin 586 olay meydana geldi.

Ekiplerce bu olaylara ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 666 şüpheli yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıKaçakçılık Ve Organize Suç örgütleriTürkiyeUyuşturucu Ile Mücadele
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