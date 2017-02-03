Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Robert Kolej İnovasyon Ödülleri çatışma İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Dokurcun Mahallesi D140 karayolu üzerinde devriye gezen Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı...

Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Dokurcun Mahallesi D140 karayolu üzerinde devriye gezen Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı şahini fark etti.

Jandarma ekipleri yaralı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun tedavi edilmesi için Arifiye ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü.

Yaralı şahinin tedavisi sonrası tekrar doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AkyazıJandarmaTedaviYaralı şahin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.