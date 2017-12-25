Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 66'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan ilk duruşmaya, 65 tutuklu sanık ile 11 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan, kimlik tespiti sırasında emekli olduğunu belirterek, adresinin de kapalı cezaevi olduğunu söyledi.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve yardımcılarının bulunduğu 73 jandarma personelinin darbe girişimi akşamı yaptığı faaliyetler anlatılıyor.

İddianamede, aralarında FETÖ'nün jandarma yapılanmasının sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ile sözde "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu 19 sanığın, örgütteki yerlerine ve jandarmayla ilişkilerine vurgu yapılıyor.

Darbe girişimi günü Harp Akademilerinden subayların İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek Albay Gürcan Sercan ve yardımcısı Yarbay Birol Abbas'la görüştükleri, sanıkların darbe girişimine hazırlık olarak değerlendirilen bu faaliyetlerini "tez çalışması" şeklinde adlandırarak gizledikleri belirtiliyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kamera kayıtlarının bulunduğu 2 harddiski teslim alan Sercan'ın bunları sanık Albay Haydar Yalın'a verdiği ve bu görüntüleri birlikte imha ettiklerinin değerlendirildiği aktarılan iddianamede, Sercan'ın darbe girişimi gecesi gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendisine tahsis edilen botla ayrıldığı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bot talebinin ise yerine getirilmediği anlatılıyor.

- Jandarma yapılanması deşifre oldu

İddianamede, FETÖ/PDY'nin darbe gecesindeki faaliyetlerine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeleri alınan itirafçıların, terör örgütünün jandarmadaki mahrem nitelikli yapılanmasını deşifre etmesine de yer veriliyor.

Jandarma yapılanmasının temelde, en altta "öğrenci" tabir edilen askerler, üstünde silsile halinde "öğretmenler", "müdür yardımcıları", "müdür" ve "bölge temsilcisi" ile "Jandarma Kuvvet İmamı"ndan oluştuğu aktarılan iddianamede, yapılanmada "Marmara Bölge İmamı", hiyerarşisi içinde en üst düzeydeki "Jandarma Kuvvet İmamı"na doğrudan bağlı olurken, İstanbul, Avrupa, Anadolu ve Silivri olmak üzere 3 bölgeye ayrıldığı belirtiliyor.

Yapılanma içindeki "İzdivaççılar" jandarma personeli ile yapılanmaya mensup kadınları evlendirmekle görevli iken, "Arama Tarama Mesulü (ATM)" ise FETÖ mensuplarının iletişimini sağlayan "Shu", "Tango", "ByLock" gibi programları yükleme, cihazları yeri geldiğinde formatlama görevini yürüttüğü kaydedilen iddianamede, yapılanmada "Bilgi İşlem Mesulü (BİM)"nün sahte ihbar mektupları tanzim ederek kendilerinden olmayan personel hakkında "Bunlar FETÖ'cü" diye ihbar yapmakla görevli olurken, "Ümitçiler"in ise himmet, izdivaç gibi konularda sıkıntı çıkaran askeri personelin geri kazanılmasını sağladığı bilgisine yer veriliyor.

İddianamede, "Arama Tarama", "Bilgi İşlem", "İzdivaççı" ve "Ümitçiler"den oluşan sorumlularla jandarmadaki yapılanmasını oluşturan FETÖ'nün, üyelerinin "şakirtlik derecesi"ni de 1'den 52'ye kadar sınıflandırdığı kaydediliyor.

Sınav soruları önceden verilen personelin, çalıştıkları birliklerde "çok ders çalışıyor" görüntüsü vermelerinin tembihlendiği ifade edilen iddianamede, 2010-2015 yıllarında ilgili okullara yapı tarafından sokulan öğrenci sayısının yüzde 100'ü bulduğu, katalog evliliği yapmayan, himmet vermeyen, düzenli gelip gitmeyen personele kefil olunmadığı, kazara yapı dışından yazılı sınavda başarılı olanların ise mülakatta elendiği belirtiliyor.

- İstenen cezalar

İddianamede, aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan ve yardımcılarının da bulunduğu albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 73 sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aralarında terör örgütünün sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ve "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu sözde "abi" konumundaki 12 kişinin de aynı suçlardan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, bu sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, örgütün sözde "abi"lerinden 5 kişiye, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, 2 şüpheliye ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.​



