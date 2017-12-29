Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 66'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 2 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve TBMM, avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu.



Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık ve TBMM'nin davaya katılma taleplerinin kabulünü, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti yaklaşık iki saat süren müzakerenin ardından ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklar üsteğmen Bayram Ali Yüksel ve uzman çavuş Necip Kenan Dinçarslan’ın tahliyesini, diğer 64 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık ve TBMM’nin​ davaya katılma talebini kabul etti.

Mahkeme, 3 subaydan oluşan bilirkişi heyetinden askeri konulara ilişkin rapor alınmasına ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na yazı yazılarak birliğe giriş çıkış kayıtlarının istenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmanın 2-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Silivri’de yapılmasını kararlaştırdı.



