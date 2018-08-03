Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji bölge TÜBİTAK bölge idare mahkemeleri
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

Jandarmanın SİHA filosu büyüyor

- Baykar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 6 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracı ve 3 yer kontrol istasyonu daha teslim etti - Jandarma envanterindeki SİHA sayısı 18'e yükseldi - Güvenlik güçlerinin envanterindeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı da 58'e ulaştı

Jandarmanın SİHA filosu büyüyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Jandarma Genel Komutanlığının envanterine 6 yeni Silahlı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (SİHA) katıldı.

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak ve aldığı siparişleri kısa sürede teslim etmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu çalışmalar sonucu sözleşme sürelerinden çok önce teslimatlara imza atan Baykar, son olarak jandarma personeli tarafından kullanılmak üzere 6 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslimatı daha gerçekleştirdi.

SİHA'ların performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri yapıldı.

- Bu yıl teslimat sayısı 20'ye ulaştı

Jandarmaya yapılan son teslimatla bu yıl silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 teslimatı sayısı 20'yi buldu.

Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı da 58'e yükseldi. Araçların 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğü, 18'i de Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor.

Envanterde yer alan ve silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı da 35'e ulaştı.

- Sırada Bozok entegrasyonu var

İHA ve SİHA'lar iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarda önemli görevler üstleniyor.

Aynı anda 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA'lar üreten Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2'ye entegre etti. Bayraktar TB2, son olarak TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli İHA mühimmatı Bozok ile atışlar gerçekleştirdi. Yakın zamanda Bozok'un da Bayraktar TB2'ye entegrasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.

Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BaykarBayraktar TB2Jandarma Genel KomutanlığıSİHA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5