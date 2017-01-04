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Janet Jackson 50 yaşında anne oldu

ANKARA (AA) - Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.Pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson'ın kız kardeşi Jackson'ın menajeri yaptığı açıklamayla ünlü şarkıcının eşi Wissam Al...

Janet Jackson 50 yaşında anne oldu

ANKARA (AA) - Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson'ın kız kardeşi Jackson'ın menajeri yaptığı açıklamayla ünlü şarkıcının eşi Wissam Al Mana'dan, Eissa adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.

Çiftin oldukça heyecanlı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Janet, stressiz, sağlıklı bir doğum yaptı ve şu an dinleniyor." ifadesi kullanıldı.

Jackson, hamile olduğunun duyulmasının ardından turnelerini iptal ettiğini açıklamıştı.

2012'de Katarlı iş adamı Wissam Al Mana ile evlenen Jackson, kocasıyla bir aile kurmaya odaklanacağını söylemişti.

Jackson Londra'da bebek için alış veriş yaparken görüntülenmişti.

Jackson ilk kez 18 yaşındayken şarkıcı James DeBarge ile evlenmiş ancak bu evlilik sadece 3 ay sürmüştü.

1991'de Rene Elizondo Jr. ile ikinci evliliği yapan Jackson 1999'da boşanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Erkek BebekJanet JacksonWissam Al Mana
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