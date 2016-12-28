Japon bakandan tartışmalı tapınağa ziyaret

ANKARA (AA) - Japonya Afet İmar Bakanı Masahiro İmamura, savaşlarda ölen 2,5 milyon kişinin anısına başkent Tokyo'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Kyodo haber ajansının haberine göre, Bakan İmamura, tapınak ziyaretinin Başbakan Şinzo Abe'nin tarihi Pearl Harbor gezisine denk gelmesini "rastlantı" olarak nitelendirerek ziyaret kararını bir hafta önce aldığını söyledi.

Japonya'da bakan ve milletvekilleri, bahar ve güz festivallerinin yanı sıra Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos'ta tapınağa ziyarette bulunuyor.

Çin ve Güney Kore, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında izlediği saldırgan tutum nedeniyle siyasetçilerin tapınağı ziyaret etmesine tepki gösteriyor. Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin ve Kore yarımadasının bazı kısımlarını işgal etmişti.

Başbakan Şinzo Abe'nin 26 Aralık 2013'te Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesi, Çin ve Güney Kore ile gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

- Yasukuni Tapınağı

Japoncada "barış ülkesi" anlamına gelen "Yasukuni" adı verilen tapınak, 1869'da kuruldu.

Tapınak, Şinto inanışına göre, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Tapınak keşişleri, 1978'te İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını da gizlice kutsal kabul etmişlerdi.

Japonya'nın en uzun süre tahtta kalan ve 1989'da yaşamını yitiren İmparatoru Hirohito, keşişlerin 14 savaş suçlusunu "tanrılaştırdığını" öğrendikten sonra bir daha Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmemişti. Hirohito’nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Ancak Yasukuni Tapınağı, Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkilileri arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.



