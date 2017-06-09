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Japon parlamentosundan İmparator'un tahttan çekilmesine onay

TOKYO (AA) - Japonya'da parlamentoda yapılan oylamada, İmparator Akihito'nun tahttan çekilmesine izin veren yasa kabul edildi.Parlamentoda kabul edilen yasaya göre, 83 yaşındaki İmparatorun üç yıl içinde tahttan çekilmesi gerekiyor. Geçen ağustos...

Japon parlamentosundan İmparator'un tahttan çekilmesine onay

TOKYO (AA) - Japonya'da parlamentoda yapılan oylamada, İmparator Akihito'nun tahttan çekilmesine izin veren yasa kabul edildi.

Parlamentoda kabul edilen yasaya göre, 83 yaşındaki İmparatorun üç yıl içinde tahttan çekilmesi gerekiyor.

Geçen ağustos ayında yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahttan çekilmek istediğini ima eden Akihito söz konusu yasayla, Japonya'da 200 yıl sonra bunu yapacak ilk hükümdar olabilecek.

Japonya'da Krizantem Tahtı, iki bin yıldır babadan oğula geçiyor. Hükümdarlığın kadın üyeleri, halktan biriyle evlenirlerse kraliyet statülerini bırakmaya zorlanıyor.

Ülkede Başbakan Şinzo Abe'nin muhafazakar hükümeti, tahtın babadan oğula geçmesini desteklerken, kraliyet ailesinin küçülmesi, gelecek dönemde tahta kadınların da çıkmasına izin verilmesi tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Akihito'nun tahttan çekilmesi durumunda yerine 57 yaşındaki oğlu Veliaht Prensi Naruhito'nun geçmesi bekleniyor.

Naruhito'nun bir kızı, küçük erkek kardeşi Prens Akişino'nun da iki kızı ve bir oğlu bulunuyor.

Japonya'da tahttan çekilen son imparator 1817 yılında Kokaku olmuştu.


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İmparator AkihitoJaponya
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