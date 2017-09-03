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Japon prensesi Mako nişanlandı

- Mako, halktan biriyle evleneceği için unvanını kaybedecek

Japon prensesi Mako nişanlandı

TOKYO (AA) - Japonya İmparatoru Akihito'nun en büyük torunu Prenses Mako'nun nişanlandığı bildirildi.

İmpatorluk Sarayı Ajansı, Japon Prenses Mako'nun kendisi gibi Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi (ICU) mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlandığını duyurdu.

Her ikisi de 25 yaşında olan çift, düzenledikleri basın toplantısında, ilişkilerinin 5 yıl önce üniversite sıralarında başladığını söyledi.

Önce nişanlısı Komuro'nun güzel gülüşünden etkilendiğini anlatan Prenses Mako, zamanla nişanlısının iradeli, çalışkan ve büyük bir kalbi olduğunu anladığını belirtti.

Komuro'nun, imparatorluk ailesi tarafından kabul edildiği için minnettar ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Komuro, nişanlısına Aralık 2013'te evlenme teklif etmişti.

Kadınların tahta çıkamadığı Japonya'da, Mako halktan biriyle evleneceği için prenseslik unvanını kaybedecek.




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JaponyaMakoNişanlandıPrenses
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