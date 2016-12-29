Japon Savunma Bakanı'ndan tartışmalı tapınağa ziyaret

ANKARA (AA) - Japonya Savunma Bakanı Tomomi İnada, savaşlarda ölen 2,5 milyon kişinin anısına başkent Tokyo'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Kyodo'nun haberine göre, İnada ziyarette yaptığı konuşmada yıl dönümlerinde düzenli olarak tapınağı ziyaret ettiğini, kabineye katıldığı ağustos ayından bu yana ise ilk kez geldiğini belirtti.

Tapınağın ziyaretçi defterini "Savunma Bakanı Tomomi İnada" olarak imzalayan İnada, gazetecilere yaptığı açıklamada "Japonya ve ABD, en sert savaşlarda karşı karşıya geldi. Şimdiyse bu iki ülke, birbirlerinin en güçlü müttefikidir. Japonya ve dünyanın geleceğinde barış ümidiyle savaş kayıplarımız için saygı ziyaretinde bulundum." ifadelerini kullandı.

Tapınağa dün de Afet İmar Bakanı Masahiro İmamura ziyarette bulunmuştu.

- Güney Kore ve Çin'den sert tepki

Güney Kore ve Çin, Japon bakanların tapınak ziyaretlerine sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Inada'nın Yasukuni tapınağını ziyaret etmesine kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Bazı yetkililerin tarihte yapılan hataları düzeltmemekte inat ettiğini savunan Hua, Japon yetkilileri Japonya'nın ve uluslararası toplumun vicdanının sesini dinlemeye çağırdı.

Hua, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Pearl Harbour ziyaretinde kullandığı "uzlaşı” ve “hoşgörü” sözcüklerinin Tokyo yönetiminin tapınağına yönelik tutumu ile ironi oluşturduğunu ileri sürdü.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada "Sorumlu bir Japon politikacının, geçmişteki emperyal istilalarla işgal savaşlarını ve eski savaş suçlarını yücelten Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesi üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı. .

Seul'daki Japonya Büyükelçiliği'nden diplomat Kohei Murayama, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ziyaretlerden duyulan rahatsızlık iletildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, İnada'nın ziyaretinden "ciddi endişe ve üzüntü duyulduğu" belirtildi.

Güney Kore ve Çin, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında izlediği saldırgan tutum nedeniyle siyasetçilerin tapınağı ziyaret etmesine tepki gösteriyor. Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin ve Kore yarımadasının bazı kısımlarını işgal etmişti. Başbakan Şinzo Abe'nin 26 Aralık 2013'te Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesi, Çin ve Güney Kore ile gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

- Yasukuni Tapınağı

Japoncada "barış ülkesi" anlamına gelen "Yasukuni" adı verilen tapınak, 1869'da kuruldu.

Tapınak, Şinto inanışına göre, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Tapınak keşişleri, 1978'te İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını da gizlice kutsal kabul etmişlerdi.

Japonya'nın en uzun süre tahtta kalan ve 1989'da yaşamını yitiren İmparatoru Hirohito, keşişlerin 14 savaş suçlusunu "tanrılaştırdığını" öğrendikten sonra bir daha Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmemişti. Hirohito’nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Ancak Yasukuni Tapınağı, Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkilileri arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.







