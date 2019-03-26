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Japon şirketten usulsüz denetim itirafı

Uçak donanımları üreticisi Jamco, Miyazaki idari birimindeki fabrikasında üretilen ürünlerin kalite denetimlerinin bu konuda eğitimi olmayan vasıfsız işçilerce yapıldığını itiraf etti.

Japon şirketten usulsüz denetim itirafı
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Japonya'da uçak donanımları üreticisi Jamco, usulsüz iç kalite denetimleri yaptığını itiraf eden sanayi şirketleri arasına katıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Boeing ve Airbus gibi yolcu uçağı üreticileri için iç donanımlar üreten Jamco, ülkenin güneyindeki Miyazaki idari birimindeki fabrikasında üretilen ürünlerin kalite denetimlerinin Ulaştırma Bakanlığının belirlediği ölçütlere aykırı olarak, bu konuda eğitimi olmayan vasıfsız işçilerce yapıldığını itiraf etti.

Miyazaki fabrikasında Nisan 2015'ten bu yana 4 bin 600 usulsüz denetim yapıldığının belirlendiğini ifade eden şirket yetkilileri, usulsüz denetlenen ürünlerde henüz bir güvenlik problemiyle karşılaşılmadığını bildirdi.

Jamco Yönetim Kurulu Başkan Harutoşi Okita, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu suistimal için özür dilerken, fabrika yöneticileri de sipariş yetiştirme baskısı altında böyle bir yönteme başvurduklarını ifade etti.

Jamco, Boeing ve Airbus için uçak içi mutfak ve lavabo donanımları üretiyor, ayrıca Japon Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik için hava aracı bakımı yapıyordu.

Japonya'da son dönemde büyük sanayi şirketlerindeki denetim skandalları eleştirilere konu oluyor. Daha önce çelik üreticisi Kobe, otomotiv devi Nissan ve uçak parça üreticisi IHI'nın ürünlerinin kalite denetimlerinde usulsüzlük yaptıkları ortaya çıkmıştı.

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