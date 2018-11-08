ANKARA (AA) - TUĞÇENUR YILMAZ/MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerine ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Japon yatırımcıları Türkiye'ye gelmeleri için teşvik ediyorum." dedi.



Büyükelçi Miyajima, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4-6 Kasım'da Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve Türkiye-Japonya ilişkileri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Miyajima, Çavuşoğlu'nun Japonya ziyaretinin ardından sosyal medyada Japonca paylaşımda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok etkilendim. Büyükelçi olarak Japonca bilen ve Japonya'nın iyi dostu olan Sayın Çavuşoğlu ile çalıştığım için çok şanslıyım." şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu'nun Japonya ziyaretini "Harika bir ziyaretti." şeklinde değerlendiren Miyajima, bu kapsamda çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Miyajima, 2019'un "Japonya'da Türkiye Kültür Yılı" olarak kutlanacağını belirterek, "(Çavuşoğlu) Tam da 2019 öncesi Japonya'ya yapılacak birçok verimli ziyaretin temelini attı." ifadesini kullandı. "Bu yüzden aslında çok meşgulüz ancak çok da mutluyuz.” diyen Miyajima, iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin açığa çıkarılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

- "Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile çalışmalara ivme kazandırıldı"



Miyajima, Türkiye ve Japonya arasında "Ekonomik Ortaklık Anlaşması" için çalışmalara ivme kazandırıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 kapsamında haziranda Japonya'yı ziyaret ettiğinde bu anlaşmaya varmış olmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Söz konusu anlaşmayla ikili ticaretin canlanacağına dikkati çeken Miyajima, "Bu anlaşma sayesinde sadece Türkiye-Japonya arasındaki yatırımlar artmakla kalmayacak. Aynı zamanda Türkiye ve Japonya karşılıklı olarak hem Avrupa'ya hem de Asya Pasifik'e de bağlanmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda iyi bir gelişme kaydetmeyi çok istediklerinin altını çizen Miyajima, geçen yıl eylül ayında 100 Japon iş insanının ticaret ve yatırımların artırılması için 400 kadar Türk iş insanı ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Miyajima, önceden Japon iş insanlarının Türkiye'ye gelmekten çekindiğini ancak söz konusu toplantıdan sonra herkesin buradan memnun ayrıldığını aktardı.

Son zamanlarda Türk lirası değer kaybettiği için bazı endişeler olduğunu söyleyen Miyajima, "Japon iş insanlarını 'Türk malları şu anda daha ucuz. Türkiye'nin uzun vadedeki gelişme potansiyelini değerlendirdiğinizde iyi ortaklar bulursanız, kar elde edersiniz.' diye cesaretlendirerek Japon yatırımcıları Türkiye'ye gelmeleri için teşvik ediyorum." şeklinde konuştu.



- "Türkiye'ye gelen Japon turist sayısının 100 bine ulaşmasını bekliyoruz"



Miyajima, turizmin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından ivme kazandırılması gereken ikinci bir unsur olduğunu dile getirerek, Türkiye'de tatilin daha uygun hale gelmesinin Japon turistler için iyi haber olduğuna değindi.

Büyükelçi Miyajima, "2018'in ilk altı ayında, Türkiye'yi ziyaret eden Japon turist sayısında yüzde 80'lik artış görünüyor. Yıl sonuna kadar Türkiye'ye gelen Japon turist sayısının 100 bine ulaşmasını bekliyoruz. Fakat biz daha yüksek rakamları hedefliyoruz." dedi.

Miyajima, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelecek hafta Japonya'ya seyahat edeceğini, bunun 2019'da Japonya ile Türkiye arasındaki turizm iş birliğine katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Gelecek yıl G20 zirvesinin Japonya'da yapılacağını anımsatan Miyajimi, 2019'da Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda geliştirmek için büyük fırsatlar yakalanabileceğini söyledi.

- "Japon gazeteci Yasuda'nın evine dönmesi beni çok mutlu etti"

Büyükelçi Miyajima, Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın Türkiye'nin yardımıyla Suriye’de 3 yıl esir tutulduktan sonra kurtarıldığını hatırlatarak, "Bu aslında Türkiye'den Japonya’ya iyi bir mesajdı. Yasuda'nın evine dönmesi beni çok mutlu etti. Bu durum Türkiye ile Japonya ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu. Miyajima sürecin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Türkiye'de görev yaptığı bir senede Antakya, Urfa, Antalya, Edirne ve Rize başta olmak üzere yaklaşık 20 şehri ziyaret ettiğini anlatan Miyajima, daha pek çok yeri görmek istediğini belirtti.



Miyajima, Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı karakteristik özelliklere sahip insanlarla tanışmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Her yörenin kendine has yemekleri var. Türkiye'de herkes çok sıcakkanlı, güleryüzlü ve misafirperver. Bu durum beni daha fazla seyahat etmeye sevk ediyor. Türkiye birçok doğal güzellik ile kültürel mirasa sahip." dedi.





