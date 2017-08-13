Japonya, 8 hastanenin inşası için Irak'a kredi verecek

BAĞDAT (AA) - Irak hükümetinin, Japonya'dan alacağı krediyle terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerde 8 hastane inşa edeceği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanı Adile Hammud, yaptığı basın açıklamasında, Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Fumio Iwai ile görüşmesinde iki ülke arasındaki sağlık alanındaki ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Hammud, Japon yetkililerle sağlık alanları ve DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere tıbbi hizmetlerin tekrardan sunulması konusunda ikili dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeye karar verdiklerini söyledi.

Ülkedeki sağlık sektörünün tekrardan kalkındırılması ve hizmetlerin sunulması için Japonya'nın Irak'a kredi vereceğine değinen Hammud, "Japonya'nın DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere sağlık hizmetlerinin yeniden sunulmasındaki rolünü konuşup, kendilerinin Irak'a vereceği krediyle kurtarılan farklı bölgelerde 8 hastane inşasına karar verildi." ifade etti.

Japonya, 2013 yılında Irak'ta sağlık ve enerji sektörünün kalkındırılması için aşamalı bir şekilde 1 milyar 240 milyon dolarlık aşamalı bir şekilde kredi verilmesine karar vermişti.

Terör örgütü DEAŞ, yaklaşık 3 yıl boyunca varlık gösterdiği Musul kent merkezi başta olmak üzere Salahaddin ve Diyala vilayetindeki hastaneler ve diğer hükümet dairelerine büyük zarar vermişti.