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Japonya 9 milyar dolarlık nükleer santrali kapatıyor

- Yalnızca 250 gün çalıştıktan sonra arızalanan Monju nükleer santrali kapatılıyor

Japonya 9 milyar dolarlık nükleer santrali kapatıyor

ANKARA (AA) - Japonya, 9 milyar dolara mal olan Fukui kentindeki Monju nükleer santralini kapatma kararı aldı.

Japan Times'ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, Monju'nun yeniden çalıştırılmasının zaman ve maliyet açısından uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle santralin devreden çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Japon yetkililer, ülkenin sınırlı doğal enerji kaynaklarına alternatif olarak yapılan Monju'nun yerine yeni bir santral yapmayı planlıyor.

Faaliyete başladıktan 250 gün sonra arızalanan Monju santrali, kullandığı nükleer yakıtın atıklarını tekrar kullanma özelliğine sahipti. Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan santralin 22 yıl faaliyet göstermesi öngörülmüştü.

Manju santralinin yaklaşık 3,2 milyar dolara mal olacak sökme çalışmalarının 2047 yılında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FukuiJaponyaMonjuNükleer Santral
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