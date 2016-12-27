Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Japonya Başbakanı Abe Pearl Harbor'da

PEARL HARBOR (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hawaii'nin Pearl Harbor bölgesinde hayatını kaybedenleri anmak üzere Pearl Harbor'a geldi.ABD'ye ait Harbor-Hickam Askeri Üssü'ne inen Abe, Japonya tarafından 7 Aralık 1941'de vurulan Pearl...

Japonya Başbakanı Abe Pearl Harbor'da

PEARL HARBOR (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hawaii'nin Pearl Harbor bölgesinde hayatını kaybedenleri anmak üzere Pearl Harbor'a geldi.

ABD'ye ait Harbor-Hickam Askeri Üssü'ne inen Abe, Japonya tarafından 7 Aralık 1941'de vurulan Pearl Harbor'da hayatını kaybeden deniz piyadeleri anısına bölgeyi ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı oldu.

Şinzo Abe, salı günü halka kapatılacak olan Arizona Anıtı'nı, tatilini geçirmek üzere ailesiyle Hawaii'de bulunan ABD Başkanı Barack Obama ile ziyaret edecek.

Japonya'nın eski lideri Şigeru Yoşida, 1951'de saldırıda ölenlerin anısına yapılan Arizona Anıtı henüz yapılmamışken Pearl Harbor'ı ziyaret etmişti.

Japonya'nın 1941'deki saldırısından bu yana üssü ziyaret eden görevdeki ilk Japonya Başbakanı olacak Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasında uzlaşma mesajı göndermek istediğini belirtmişti.

Şinzo Abe'nin ziyaretinin amacının "özür dilemek" olmadığı, Pearl Harbor'da hayatını kaybedenleri anmak olduğu açıklanmıştı.

Japonya'nın 75 yıl önce Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yaptığı saldırıda ABD'nin yaklaşık 2 bin 400 askeri ölmüştü. ABD, Japonya'nın Pearl Harbor saldırısının ardından savaşa girmişti. ABD'nin, Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarının etkileriyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Japonya, bombaların atılmasından birkaç gün sonra İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmişti.

Abe'nin Pearl Harbor ziyareti, Hiroşima'daki atom bombası kurbanları anıtına giden görevdeki ilk ABD Başkanı olan Obama'nın ziyaretinden 6 ay sonra gerçekleşti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
HawaiiJaponya BaşbakanıPearl HarborŞinzo Abe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.