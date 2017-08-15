Japonya Başbakanı Abe'den tartışmalı tapınağa bağış

ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na maddi bağışta bulundu.

Kyodo'nun haberine göre Abe, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmasının 72'nci yıl dönümü kapsamında tapınağa bağış yaptı.

Abe, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısına yapılan ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelen tapınağı, ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemesi için 5 yıldır bizzat ziyaret etmekten kaçınıyor.

İktidardaki Liberal Demokratik Partinin lideri Abe, tapınağa parti başkanı sıfatıyla yaptığı bağışı, özel danışmanı Masahiko Şibayama aracılığıyla gönderdi.

Şibayama, Yasukuni ziyareti sonrası gazetecilere, Abe'nin isteğiyle onun yerine tapınağı ziyaret ettiğini, Başbakan'ın tapınağı ziyaret edemediği için üzgün olduğunu söyledi.

Diğer yandan bu yıl, Abe'nin kabinesinden hiçbir bakan tapınağı bizzat ziyaret etmezken iktidar partisinden bazı milletvekilleri ise Yasukuni tapınağını görmeye gitti.

Tapınağa her yıl 15 Ağustos'ta giden İçişleri ve İletişim Bakanı Seiko Noda da düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Yasukuni'yi ziyaret etmeyeceğini dile getirdi. Noda, Bakan olarak görevlerini, tapınağı ziyaret etme isteğinin önüne koyduğunu kaydetti.

- Güney Kore'den tepki

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise Abe'nin tapınağa bağış yapmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Kore Hükümeti'nin "Japonya'da hükümet ve parlamentoda sorumlu kişilerin, Japonya'nın sömürgeci işgallerini ve saldırgan savaşlarını yücelten Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesinden ciddi endişe duyduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Japon politikacılar geçmişe adil bir şekilde bakarak ve samimi eylemlerle uluslararası kamuoyunun ve komşu ülkelerin güvenini kazanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

- Yasukuni Tapınağı

Japoncada "Barış Ülkesi" anlamına gelen, 1869'da kurulan "Yasukuni" adlı tapınak Şinto inanışına göre, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Ancak tapınak keşişlerinin, 1978'de, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını da gizlice "kutsal" kabul etmesi üzerine Japonya'nın o dönemki İmparatoru Hirohito, tapınağı ziyaret etmeyi bırakmıştı. Hirohito'nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Çin ve Güney Kore, Japon siyasetçilerin, 14 savaş suçlusunun kutsandığı tapınağa ziyarette bulunmalarına tepki gösteriyor. Güney Kore ve Çin, daha önce Başbakan Abe'nin tapınağa adak göndermesini, Japonya'da iktidar ve muhalefet partilerinden 100 kadar milletvekilinin tapınağı ziyaretini, "Japonya'nın hala tarihle dürüstçe yüzleşmediğinin göstergesi olduğunu" belirterek eleştirmişti.

Diğer yandan tapınak Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkilileri arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.