Japonya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine hazırlanıyor

ANKARA (AA) - TEVFİK DURUL / SİNAN DOĞAN - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Japonya'yı 2 defa ziyaret edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı düzeyinde daha önce yılda 2 defa ziyaret olmamıştı. Dolayısıyla bunun en verimli bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Miyajima, ikili ilişkiler, iş birliği fırsatları, ticaret potansiyeli, liderlerin karşılıklı ziyaretleri ve Japonya'nın Türkiye'deki altyapı yatırım projelerine ilgisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Japonya-Türkiye ilişkileri bakımından 2019'un önemli bir yıl olduğuna işaret eden Miyajima, G20 Liderler Zirvesi'ne bu yıl Japonya’nın Osaka kentinin ev sahipliği yapacağına dikkati çekti.

Miyajima, Japonya İmparatoru Akihito'nun tahtını, 1 Mayıs itibarıyla Veliaht Prens Naruhito’ya devredeceğini belirterek, bununla ilgili tahta çıkma töreninin ise ekim ayında düzenleneceğini söyledi.



Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem G20 dolayısıyla haziranda hem de tahta geçme törenine katılmak üzere ekimde iki defa Japonya’yı ziyaret etmesinin öngörüldüğünü aktaran Miyajima, "Cumhurbaşkanı düzeyinde daha önce yılda 2 defa ziyaret olmamıştı. Dolayısıyla bunun en verimli bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

- 2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı



Miyajima, "2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı" çerçevesinde Topkapı Sarayı hazinesinden eserlerin 20 Mart'ta Tokyo’daki bir sergiyle Japon ziyaretçilere açıldığını kaydederek, serginin başkentin ardından Kyoto şehrine geçeceğini dile getirdi.



Bu sergi vesilesiyle yaklaşık 170 eserin Japon sanatseverlerle buluştuğuna değinen Miyajima, "İş gezisi sebebiyle 30 yıl önce ilk kez Türkiye’ye gelmiştim. O zaman da Topkapı Sarayı’nı gezmiştim. O dönemde Topkapı hazinesindeki eserleri gezerken Japonya'dan gelen seramikleri de görmüştüm. İpek Yolu'nun bu iki kültürü birbirine bağladığını, İpek yolunun uzunluğunu, bizleri bağladığını hissetmiştim." şeklinde konuştu.



Miyajima, bu sergi vesilesiyle Japon halkının Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı bulacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu konuda gösterdiği çabalardan ötürü Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a teşekkür etti.



G20 ev sahipliği marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakan düzeyinde de çok sayıda ziyaret beklediklerinin altını çizen Miyajima, Türkiye'den de gelecek davetlerle bu yıl karşılıklı yoğun bir ziyaret trafiğinin yaşanacağını tahmin ettiğini vurguladı.

- "Türkiye'deki Japon futbolcular halkları yakınlaştırıyor"



Miyajima, turizm alanındaki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Türkiye'ye turist sayısında yaklaşık 80 bin rakamı telaffuz edilmekte. Önceki yıllara göre, yüzde 70 artış söz konusudur. Bu sergiyle başlayacak Türk Kültür Yılı etkinlikleri Japonya’da pek çok etkinlik şeklinde devam edecektir. Japonya’da bu etkinliklere katılanlar bu güzellikleri gördükçe, bu lezzetli yemekleri yedikçe, bizzat Türkiye’ye gidip bunu yerinde tatmak isteyecektir. Diğer bir şansımızın da Japon futbolcular olduğu kanaatindeyim. Bu futbolculardan bahsederken bildiğiniz gibi Galatasaray’a geçen yıl Japon futbolcu Yuto Nagatomo transfer oldu. Bu yıl da Beşiktaş kulübüne Shinji Kagawa transfer oldu. Her iki futbolcu da Japonya'da ilgiyle takip edilen futbolculardır ve ikisinin de 1,5 milyon kadar Twitter takipçileri olduğunu söyleyebilirim. Bunları takip edenler kendilerini Türkiye'ye çok yakın hissediyorlar. Bu futbolcular sayesinde Türkiye ile Japonya birbirine daha da yakınlaşıyor. Öyle ki geçenlerde İstanbul’da yürürken bana 'Kagawa' diye seslendiler."

- Ekonomik Ortaklık Anlaşması



Türkiye ile Japonya’nın ticari ortaklığın geliştirilmesi yönünde Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaşan Miyajima, bu bağlamda ocak ayında İsviçre’de gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu programı kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Japon mevkidaşı Hiroshige Seko'nun görüştüklerini ve burada Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusundan bahsedildiğini anımsattı.



Miyajima, 1 Şubat itibarıyla Japonya-Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Japonya ile AB'nin bu kapsamda dünyadaki toplam ticaret hacminin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan dev bir serbest ticaret bölgesi oluşturduğunun altını çizdi.



Türkiye’nin de bu serbest ticaret bölgesine, Japonya-Türkiye Ortaklık Anlaşması üzerinden dahil olmasını istediklerine işaret eden Miyajima, bu sayede ikili ticaret hacminin hızla artırılacağı değerlendirmesini yaptı.

- Japon yatırımcıların Türkiye ilgisi

Miyajima, Japonya ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 4 milyar 600 milyon ABD dolarını bulduğunu, Türkiye'ye doğrudan Japon yatırım tutarının yıllık ortalama 100 milyon dolar olduğunu belirtirken, iki ülkenin potansiyelinin bu rakamların çok daha üstünde olduğuna vurgu yaptı.

Büyükelçi Miyajima, Afrika'da iş birliği, afet önleme, Türkiye'deki Suriyeliler gibi konularda karşılıklı destek ve iş birliğinin artırılabileceği değerlendirmesinde bulundu.



Japon firmaların Türkiye’yi yatırımlar bakımında önemli bir ülke olarak gördüğünü dile getiren Miyajima, Türkiye’nin genç nüfusu, sahip olduğu nitelikli iş gücü ve Asya ve Afrika’ya 3 saat içerisinde ulaşımın mümkün olduğu elverişli coğrafi konumuyla bu alanda büyük fırsatlar barındırdığına dikkati çekti.

Miyajima, Erdoğan'ın haziranda ülkelerine yapacağı ziyaret sırasında söz konusu Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde belli bir noktaya gelinmesini amaçladıklarının altını çizdi.

- Toyota'dan 230 milyon avroluk dev yatırım

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ile Toyota’nın Sakarya'daki fabrikasını ziyaret ettikleri sırada bu firmanın, 230 milyon avroluk bir yatırımla yeni hibrit sedan modelini Türkiye’de üretmeye başladığını açıkladığına, Japon ofis güvenlik şirketi Sekom'un da Çalık Holding ile ortaklık girişimi başlattığına işaret eden Miyajima, şunları söyledi:



"Toyota’nın Sakarya’da büyük bir fabrikası mevcut. En kaliteli Toyota araçları bu fabrikada üretiliyor. Bu fabrikada üretilen otomobiller dünyadaki 150 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’ye geldiğimden bu yana Türkiye ile sadece iç pazarda değil Afrika, Orta Asya ve Körfez bölgesinde de iş birliği ve partnerlik kurabileceğimizi düşünüyorum."

- "Türkiye, çok dinamik bir ülke"

Miyajima, Türkiye’de üretim ve ağır sanayi alanının yanı sıra sanayi ve diğer iş alanlarında da ortaklıkların başlamasının önemine vurgu yaparak, "Türk ekonomisi dış kaynaklı bazı sebeplerden olumsuz etkilense de Türkiye, çok dinamik bir ülke ve herhangi bir fırsatı kaçırmamak için ancak firmaların burada bulunup yoğun gözlem yapması gerekiyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya'yı iki defa ziyaret edecek olması, Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzaya hazır hale getirilmesi ve Japonya'da Türk Kültür Yılı kapsamında 2019'un ikili ilişkilerde yoğun bir ajandaya bağlı olacağını söyleyen Miyajima, "Kültür yılının Japonya’da Türkiye'ye kültürel ilgiyi artırması, buna bağlı olarak daha çok Japon turistin Türkiye’ye gelmesi ve bunun da Japon iş insanlarının yatırım isteğini artırmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.