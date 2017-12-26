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Japonya Dışişleri Bakanı Filistin'de

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Bakan Taro Kono ile Ramallah'ta bir araya geldi

Japonya Dışişleri Bakanı Filistin'de

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Filistin ve bölgede yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Taro ve beraberindeki heyeti Ramallah'taki Devlet Başkanlığı binasında kabul etti. Filistin ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Abbas, Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısı lehine oy kullanmasını, Filistin ekonomisi ve kurumlarının inşasına verdiği desteği övdü.

Abbas, Filistin yönetiminin, Japonya ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.

Taro ise Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm temelindeki siyasi süreci desteklediklerini ifade etti ve Filistin halkına ekonomik desteklerinin süreceğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı, Filistin, İsrail, Ürdün, Umman ve Türkiye'yi kapsayan 6 gün sürecek Ortadoğu turuna önceki gün başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Mahmud AbbasJaponya Dışişleri Bakanı Taro Kono
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