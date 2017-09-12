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Japonya Dışişleri Bakanı Kono Mısır'da

- Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Kono Mısır'da

KAHİRE (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Kono'yu kabul eden Sisi, eğitimi geliştirme alanında iki ülkenin iş birliğinden övgüyle söz ederek, Mısır'ın bu alanda Japonya örneğinden istifade etmek istediğini söyledi.

Japonya'nın da eğitim alanında Mısır ile ortaklığı güçlendirmek istediğini belirten Kono, ayrıca Kuzey Sina vilayetinde dün hayatını kaybeden 18 polis için Sisi'ye taziye dileklerinde bulundu.

İkili, görüşmede ayrıca ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra terörle mücadele konusunda Japonya-Mısır iş birliğini ele aldı.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Takehiro Kagawa da hazır bulundu.

Kono, 5 ülkeyi kapsayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır'a gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MısırTaro Kono
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