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Japonya Dışişleri Bakanı Kono Ürdün'de

- Kono, Kral Abdullah ve Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi

Japonya Dışişleri Bakanı Kono Ürdün'de

AMMAN (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun Kral Abdullah ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safadi ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, Japonya Dışişleri Bakanı Kono'yu, başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda kabul etti. İkili, görüşmede, Japonya-Ürdün stratejik iş birliğinin yanı sıra başta Ortadoğu barış süreci olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Kral Abdullah, Japonya'nın kalkınma sektörlerinde ülkesine verdiği destekten övgüyle söz etti

Tokyo yönetiminin, Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara yaptığı yardımlardan duydukları memnuniyeti de dile getiren Kral Abdullah, Japonya'nın bölge ve dünya barışı için oynadığı rolü takdir ettiğini ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono da Ürdün'ün Ortadoğu'da barış ve istikrarı gerçekleştirmek için sarf ettiği çabalar ve Suriyeli sığınmacı krizi konusunda takındığı insani tutumu övdü.

Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile Kono'nun bir araya geldiği görüşmede ise iki ülke ilişkilerini geliştirme ve her alanda iş birliğini artırma yolları ele alındı.

İki bakan, ekonomik iş birliği, güvenlik ve savunma koordinasyonunu geliştirmek için gerekli adımları atma konusunda anlaştı.

Kono, 5 ülkeyi kapsayan Ortadoğu turu kapsamında bugün Ürdün'e gelmişti.

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Japonya Dışişleri BakanıKral AbdullahÜrdün
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