Japonya Doğu Çin Denizi adalarında sahil güvenliğini artıracak

TOKYO (AA) - Japonya, Çin ile arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Çin Denizi adalarını koruyan sahil güvenlik gücünün kapasitesini arttıracağını açıkladı.

Başbakan Şinzo Abe başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, 2017 yılında sahil güvenliğe 210 milyar yen (yaklaşık 6,2 milyar TL) bütçe ayırmayı karalaştırırken, sahil güvenlik gücünün 8 yeni gemi ve 200 personel takviyesiyle güçlendirileceği belirtildi.

Bu arada halihazırda 14 gemiyle faaliyet gösteren güce 5 yeni istihbarat gemisi ve 3 yeni arama kurtarma gemisi ilave edileceği ifade edildi.

Toplantıda bakanlara hitaben konuşan Abe'nin, sahil güvenlik kapasitesinde ciddi artışa ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Kıyı güvenlik yapımızı acilen güçlendirmeye başlayacağız." dediği bildirildi.

Abe ve kabine üyeleri perşembe günü savunma bütçesini onaylamak için toplanacak. Bütçenin yaklaşık 5,1 trilyon yen (yaklaşık 1,5 trilyon TL) olması bekleniyor. Bu, Abe'nin 2012'de göreve gelmesinden bu yana kabul edilen en büyük savunma bütçesi olacak.

Tokyo ile Pekin arasında ihtilafa konu olan adalar halen Japonya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonların Senkau, Çinlilerin Diayou diye adlandırdığı adalara her iki ülke de düzenli olarak devriye gemileri ve uçaklar gönderirken, olası bir çatışma ihtimali bölgesel güvenlik açısından ciddi tehdit olarak değerlendiriliyor.