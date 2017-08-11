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Japonya füze savunma sistemini güçlendiriyor

ANKARA (AA) - Japonya, Kuzey Kore'nin, füze fırlatmayı planladığı iddia edilen Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye bağlı Guam Adası güzergahına füze savunma sistemi konuşlandırma kararı aldı.Kyodo ajansının Savunma Bakanlığından yapılan...

Japonya füze savunma sistemini güçlendiriyor

ANKARA (AA) - Japonya, Kuzey Kore'nin, füze fırlatmayı planladığı iddia edilen Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye bağlı Guam Adası güzergahına füze savunma sistemi konuşlandırma kararı aldı.

Kyodo ajansının Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, hükümetin, Kuzey Kore'nin Guam Adasına füze fırlatacağını açıklamasının ardından, yarın sabaha kadar karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirmeyi tamamlamış olmayı planladığı bildirildi.

Yetkililer, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait PAC-3 satıhtan havaya füze önleyici sistemin, Kuzey Kore'nin füzelerinin üstünden geçeceğini söylediği, Ehime'nin yanı sıra Şimane, Hiroşima ve Koçi bölgelerine yerleştirileceğini ifade etti.

Hükümetin, Kuzey Kore füzelerinin, Japonya üzerinden geçerken başarısız olması durumunda hazırlıklı olmak istediği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine entegre edebilecekleri nükleer savaş başlıkları üretmeyi başardığına ilişkin iddiaların ortaya atılması üzerine ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmesi durumunda "daha önce görülmemiş bir gazapla karşı karşıya kalacaklarını" söylemişti.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un yönetiminin ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vuracağına dair bir haber geçmiş bunun üzerine de ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kore yönetimine, "rejimini ve halkını yıkıma götürecek bir eylemi tasavvur etmeyi bırakması" çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin roket komuta biriminin başında bulunan General Kim Rak Gyom, ülkenin resmi ajansı KCNA'a yaptığı açıklamada, ülkesinin Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası yakınında askeri harekata başlamak üzere olduğunu, adadan 30 ila 40 kilometre uzaklıkta denize düşmesi öngörülen orta menzilli füze denemelerini içeren plana ay ortasına kadar son şeklinin verileceğini, sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayının bekleneceğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Füze Savunma SistemiGuam AdasıJaponyaKuzey Kore
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