Japonya Güneydoğu Asya ile savunma ihracatını artırmayı hedefliyor

CHIBA (AA) - Japonya, Güneydoğu Asya ülkeleriyle askeri ekipman satışını artırmayı hedefliyor.

Savunma Bakanlığı Tedarik Teknoloji ve Lojistik Ajansı Başkanı Hideaki Watanabe, Uluslararası Silah Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Japonya'nın, perşembe günü, ekipman ve teknoloji paylaşımını görüşmek üzere Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinden savunma bakanlığı yetkilileriyle düzenlenecek bir toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde yapay ada inşa etmesine atıfta bulunan Watanabe, son yıllarda ülkeler tarafından statükoyu değiştirmek için agresif girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

Watanabe, "Hukukun egemenliği altında açık ve istikrarlı denizin devamlılığını sağlamak esastır. Navigasyon ve uçuşun güvenliğini sağlamak, Japonya'nın ve uluslararası toplumun barış ve refahına katkı sağlar. Japonya'nın yüksek kaliteli savunma ekipman araştırıp geliştirmesi, ülkenin ve diğer yerlerin savunmasına katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

Japonya'da hükümet, 2014'te ülkedeki savaş sonrası silah ihracatı yasağını hafifletme kararı almıştı.













