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Japonya İran'dan petrol alımını sonlandırıyor

- Japon enerji şirketleri, ABD'nin baskıları sonucunda İran'dan ithal edilen petrolü ekim ayına kadar sıfıra indirmeye hazırlanıyor

Japonya İran'dan petrol alımını sonlandırıyor

ANKARA (AA) - Japonya'nın yaklaşık 3 ay içinde İran'dan petrol ithalatını tamamen durduracağı bildirildi.

Japonya'da yayımlanan Nikkei Asian Review'e göre, Japon enerji şirketleri, ABD'nin baskıları sonucunda İran'dan ithal edilen petrolü ekim ayına kadar sıfıra indirmeye hazırlanıyor.

Japonya'nın petrol ihtiyacını karşılamak için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin muhtemel alternatif tedarikçiler arasında olduğu belirtildi.

İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetimi, Japonya'nın JXTG ve Idemitsu Kosan gibi petrol dağıtım şirketlerinden Tahran'a karşı yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'a kadar İran'dan ham petrol ithalatını durdurmalarını istemişti. Washington yönetimi, bu tarihten sonra İran'la ilişki kuran şirketleri yaptırımla tehdit ediyor.

Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ ve Mizuho da geçen hafta 12 Ağustos'tan başlayarak İran'la bağlantılı finansal tüm kurumlarla bankacılık işlemlerini durduracaklarını duyurmuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, Japonya mayısta İran'dan günlük 211 bin varil petrol ithal etti.

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