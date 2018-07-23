Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji dünya Trabzon bilim
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Japonya, Kanada buğdayına koyduğu ithalat yasağını kaldırdı

OTTAWA (AA) – Japonya’nın, Kanada’dan ithal ettiği buğdaya koyduğu geçici ithalat yasağını kaldırdığı açıklandı. Kanada Tarım ve Gıda Bakanı Lawrence MacAulay ve Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr, yaptıkları ortak yazılı...

Japonya, Kanada buğdayına koyduğu ithalat yasağını kaldırdı

OTTAWA (AA) – Japonya’nın, Kanada’dan ithal ettiği buğdaya koyduğu geçici ithalat yasağını kaldırdığı açıklandı.

Kanada Tarım ve Gıda Bakanı Lawrence MacAulay ve Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Japonya Tarım Bakanlığının bu konuda duyuru yayınladığını belirtti.

Japonya’nın Kanada buğdayında ticaretin geçici olarak askıya alınması hakkındaki kararı kaldırmasından memnunluk duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Kanada hükümeti, Japonya Tarım Bakanlığının kendi bilimsel testlerini tamamladıktan sonra Kanada buğdayının ithalatına ilişkin geçici askıya alma işlemlerini kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Japonya Tarım Bakanlığının bu kararı Kanada buğdayının mükemmel kalitesini ve tutarlılığını da teyit etti’’ değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada’nın güney Alberta bölgesinde yetkisiz olarak genetiği değiştirilmiş buğday ticareti faaliyetlerinin sona erdiği belirtilen açıklamada, Kanada’nın güvenilir bir küresel buğday tedarikçisi olduğu kaydedildi.

Japonya Tarım Bakanlığı geçen haziran ayında, Kanada’nın Güney Alberta bölgesinde hasat edilen buğdayların genetiğinin değiştirildiğini gerekçe göstererek ithalatı geçici durdurmuştu.

Kanada makamları ise sorunun zararlı otlarla mücadele için bir bölgede gerçekleştirilen zirai mücadele ilacı denemelerinden kaynaklandığını açıklamıştı.

GDO’lu buğdayın, dünya genelinde ticari olarak kullanılmasına izin verilmiyor. Kanada ve Amerika'da genetiği değiştirilmiş buğday üzerinde bazı tarımsal denemelerin devam ettiği biliniyor.

Kanada'da ülke genelindeki 22 milyon dönümlük alanda yıllık 30 milyon tonluk buğday üretimi ve dünya genelinde yılda yaklaşık 6,6 milyar dolar değerinde buğday ihracatı gerçekleştiriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GDO'lu BuğdayJaponya Kanada Buğdayına Koyduğu Ithalat Yasağını KaldırdıKanadaKanada Tarım Ve Gıda Bakanı Lawrence MacAulay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5