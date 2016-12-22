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Japonya savunma bütçesini artırdı

- Başbakan Abe, 831 milyar dolarlık ülke bütçesine onay verdi - Ülkenin savunma bütçesi 43,6 milyar dolara çıktı

Japonya savunma bütçesini artırdı

ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer tehdit ve bölgesel risklere karşı rekor düzeydeki savunma bütçesine onay verdi.

BBC’nin haberinde, Başbakan Abe'nin, 831 milyar dolarlık ülke bütçesine onay verdiği belirtildi. Ülkenin savunma bütçesi ise yüzde 1,4 artışla 43,6 milyar dolara yükseltildi. Savaş uçağı ve denizaltılara yapılan harcamaların savunma bütçesinin artırılmasında büyük rol oynadığı kaydedildi.

Bütçedeki artışın yanı sıra Kuzey Kore’nin balistik ve nükleer program tehditlerine karşı Japonya’nın balistik füze savunma sistemi de iyileştirilecek.

Ulusal Meclis Kokkai, bütçeyi onaylarsa, Başbakan Abe'nin 2012'de görevi devralmasından bu yana savunma bütçesindeki 5'inci artış yürürlüğe girmiş olacak.

Japonya’da kabul edilen devlet bütçeleri 2017 yılı nisan ayı başında resmen devreye giriyor.

Japonya sahil güvenlik gücünün de 8 yeni gemi ve 200 personel takviyesiyle güçlendirileceği açıklanmıştı.

Abe, dün bakanlara hitaben yaptığı konuşmada, sahil güvenlik kapasitesinde ciddi artışa ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Kıyı güvenliğimizi acilen güçlendirmeye başlayacağız." demişti.

Tokyo ile Pekin arasında ihtilafa konu olan adalar, halen Japonya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonların "Senkau", Çinlilerin "Diayou" diye adlandırdığı adalara her iki ülke de düzenli olarak devriye gemileri ve uçak gönderirken, olası bir çatışma ihtimali bölgesel güvenlik açısından ciddi tehdit olarak değerlendiriliyor.

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BütçeDoğu Çin DeniziJaponyaKokkaiŞinzo Abe
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