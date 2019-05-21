Japonya şirkete Fukuşima'da yabancı işçi çalıştıma uyarısı

ANKARA (AA) - Japonya'da hükümet yeni vize programı kapsamında ülkeye kabul edilen yabancı işçilerin, 2011'de yaşanan deprem felaketinde hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santralinin tasfiye işlemlerinde çalıştırılmasına ilişkin uyarıda bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) tasfiye işlemlerinde yabancı işçileri çalıştırmaya yönelik planını "dikkatle gözden geçirmesi gerektiğini" belirtti.

Nükleer serpintiye maruz kalmanın yabancı işçiler için yaratabileceği uzun vadeli sağlık sorunlarına dikkati çeken Nemoto, "Japon işçiler için uygulanan eşdeğer veya daha gelişmiş bir güvenlik ve sağlık yönetim prosedürü oluşturulmalı." dedi.

Bakanlık ayrıca TEPCO'dan halen süren tasfiye işlemlerinde çalışan işçilerin olumsuz etkilenmemesi için bölgedeki radyasyon düzeyini düşürmesini istedi.

Japonya, bir süre önce, mavi yakalı işçi ihtiyacını karşılamak üzere ülkeye yabancı işçi kabul etmek için yasa çıkarmıştı.

TEPCO geçen ay yaptığı açıklamada, vize programı kapsamında ülkeye gelecek yabancı işçileri Fukuşima Daiçi Nükleer Santralinin tasfiyesi işlemlerinde çalıştırmayı planladığını açıklamıştı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.