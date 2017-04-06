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Japonya ve Güney Kore arasındaki heykel gerginliği

- Kore yönetimi, ocak ayındaki heykel krizinde ülkesine çağrılan Japon Büyükelçi'nin Seul'e dönüşünde konuyu üst düzey görüşme talebine olumsuz yanıt verdi

Japonya ve Güney Kore arasındaki heykel gerginliği

SEUL (AA) - Güney Kore, Japonya ile ocak ayında yaşanan heykel krizinin ardından ülkesine çağrılan ve 85 gün Tokyo'da kaldıktan sonra salı günü Seul'e geri dönen Japon Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'nin vekil devlet başkanı ve iki bakanla üst düzey görüşme talebini reddetti.

Yonhap ajansının haberine göre, Nagamine, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Hwang Kyo-ah, Birleşme Bakanı Hong Yong-pyo ve Savunma Bakanı Han Min-koo ile üst düzey görüşme taleplerini iletti ancak hükümet bu isteğe olumlu yanıt vermedi.

Diğer yandan Nagamine, Devlet Başkanı'nın Dışişleri ve Ulusal Güvenlik'ten Sorumlu Danışmanı Kim Kyou-hyun ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Büyükelçi'nin ülkeye dönüşünde "derhal" üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek üzere talimat aldığına dair sözleriyle ilgili olarak, "İkili diplomatik koordinasyonun olmadığı bir durumda, yabancı bir devlet başkanına yapılacak bir ziyaretle ilgili böyle bir beyanda bulunmak uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullanılan kadınları sembolize eden heykelin, Güney Kore'nin Busan kentindeki konsolosluğunun önüne konulması üzerine Japonya'nın Busan Konsolosu Yasuhiro Morimoto ve Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine ülkelerine dönmüştü.

Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yılları arasında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanmıştı.

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