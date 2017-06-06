Japonya ve Vietnam güvenlik iş birliğini artırıyor

TOKYO (AA) - Japonya ve Vietnam, güvenlik iş birliğini artırma konusunda anlaştı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Vietnamlı mevkidaşı Nguyen Xuan Phuc, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelerek, Vietnam sahil devriyesinin imkanlarının, savunma teçhizatının ve teknoloji transferinin iyileştirilmesi dahil olmak üzere Japonya'nın finanse ettiği projeler aracılığıyla güvenlik bağlarının güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Çin Denizi'ndeki "karmaşık gelişmelerden duydukları derin endişeleri" paylaşan Phuc ve Abe, adını açıkça anmadan, Çin'e, statükonun değişmesi için eylemlerde bulunmaktan ve bölgesel gerginlikleri tırmandırmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Abe, Japonya'nın "hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık uluslararası düzeni" güçlendirmek adına iş birliğini geliştirmeyi umut ettiğini belirtti.

İki ülke arasında Vietnam'ın sahil güvenlik gemilerinin ve devriye imkanlarının iyileştirilmesi için Japonya'nın 350 milyon dolarlık (38 milyar yen) yardımı da dahil olmak üzere birçok anlaşma imzalandı.

Vietnamlı mevkidaşı Nguyen Xuan Phuc ile ocak ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelen Japonya Başbakanı Abe, ülkesinin Vietnam'a kredi vereceğini kaydederek "Vietnam'a bir milyar dolarlık kredi teminatı kapsamında deniz güvenliğinin sağlanması için altı karakol gemisi göndereceğiz. Biz Vietnam'ın en büyük destekçisiyiz." diye konuşmuştu.

Çin, Güney Çin Denizi'nde yaklaşık üç milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasını 1940'lardan kalma bir haritaya dayandırıyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Japonya, Güney Çin Denizi'nde herhangi bir hak iddia etmezken, Çin'in bölgede artan askeri varlığından endişe ederek uluslararası hukuka uygun davranılmasını talep ediyor.

