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Japonya yaptırımlar sonrası İran'dan ilk petrolünü aldı

İSTANBUL (AA) - Japonya, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.Tasnim Haber Ajansı'na göre, Japonya'nın Fuji Petrol Şirketi, ABD'nin İran'a...

Japonya yaptırımlar sonrası İran'dan ilk petrolünü aldı
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İSTANBUL (AA) - Japonya, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Japonya'nın Fuji Petrol Şirketi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan sonra ilk defa İran'dan petrol alımı yaptı.

Fuji Petrol Şirketi yetkilileri, 2 milyon varil petrol yüklemesi yapılan VLCC Kisogawa tankerinin pazar günü Basra Körfezi'ndeki Hark Petrol Terminali'nden ayrıldığını söyledi.

İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kasım ayında devreye sokan Washington yönetimi, aralarında Japonya'nın da olduğu 8 ülkeye 6 aylığına muafiyet tanıdığını duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ABDIranJaponyaPetrol Muafiyeti
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