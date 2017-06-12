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Japonya'da dev panda Şin Şin doğurdu

- 11 yaşındaki Şin Şin'in, 5 yıl aradan sonra yeniden yavrusu oldu

Japonya'da dev panda Şin Şin doğurdu

ANKARA (AA) - Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan dev panda Şin Şin, 5 yıl aradan sonra tekrar doğurdu.

Japon haber ajansı Kyodo'ya göre, Ueno Hayvanat Bahçesi yetkilileri, 11 yaşındaki Şin Şin'in 5 yıl aradan sonra bir yavru dünyaya getirdiğini duyurdu.

Şin Şin ve yavrusunun bulanık bir fotoğrafını paylaşan yetkililer, panda yavrusunun cinsiyetinin henüz belli olmadığını bildirdi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, yavruya konulacak isimle ilgili halktan fikir alacaklarını söyledi.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga da haftalık basın toplantısında, Şin Şin'in doğum haberini sevinçle karşıladıklarını dile getirerek yavrunun sağlıkla büyümesini diledi.

Dev panda Şin Şin, 2012'de de yavrulamıştı. Ueno Hayvanat Bahçesinde 24 yıl aradan sonra doğan ilk panda yavrusu 1 hafta sonra ölmüştü.

Şin Şin ve eşi Ri Ri, 2011'de Çin'den getirilmişti.


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