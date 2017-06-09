Japonya'da eğitimde ayrıcalık skandalı soruşturulacak

TOKYO (AA) - Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin de adının karıştığı bir eğitim kurumuna ayrıcalık skandalıyla ilgili ortaya çıkan belgelerin soruşturulacağı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Eğitim Bakanı Hirokazu Matsuno, Abe'nin bir arkadaşı tarafından işletilen Kake Eğitim Kurumuna ayrıcalık yapılması için bürokratlara baskı uygulandığı iddia edilen belgelerin gerçekliğinin araştırılması için yeni bir soruşturma açacağını duyurdu.

Matsuno, "Halkın sesini içtenlikle kabul ediyoruz ve yeni bir soruşturma yürüteceğiz." dedi.

Konuyla ilgili geçen ay bir soruşturma yürütüldüğünü anımsatan Matsuno, bu kez soruşturmanın daha geniş kapsamlı olacağını belirtti.

Matsuno, Abe'nin kendisine "hızlı bir şekilde kapsamlı soruşturma yapılmasını" söylediğini aktardı.

Olaylar, Abe'nin bir arkadaşı tarafından işletilen Kake Eğitim Kurumunun veterinerlik fakültesi için onay istenmesinin ardından gün yüzüne çıktı. Söz konusu belgelerde, bakanlıklar arasındaki görüşmelere yer veriliyor ve bunların bir kısmında Abe'nin ofisinin onay için bakanlıklara baskı kurduğu iddia ediliyor.

Diğer yandan Abe ve diğer üst düzey yetkililer iddiaları reddetti.