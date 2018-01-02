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Japonya’da geleneksel yılbaşı yemeğinden 2 kişi öldü

TOKYO (AA) - Japonya’da geleneksel yılbaşı yemeği olan "moçi"den 2 kişi yaşamını yitirdi.Japon televizyonu NHK’nın haberine göre, moçi yerken boğulma tehlikesi geçiren 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan...

Japonya’da geleneksel yılbaşı yemeğinden 2 kişi öldü

TOKYO (AA) - Japonya’da geleneksel yılbaşı yemeği olan "moçi"den 2 kişi yaşamını yitirdi.

Japon televizyonu NHK’nın haberine göre, moçi yerken boğulma tehlikesi geçiren 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan 2'si kurtarılamadı.

Glüten açısından zengin pirinçten yapılan moçi, Japonların yeni yıl menüsünde önemli bir yere sahip. Pirincin un haline getirilmesi ya da uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan moçi, ızgara yapılarak ya da et suyunda kaynatılarak tüketiliyor. Tatlı soya sosu ya da su yosunu ile servis edilen moçi, yapışkan olduğu için bütün olarak yenildiğinde insanların boğazına kaçıp solunuma engel olabiliyor.

Her yıl yılbaşından önce yetkililer, özellikle yaşlılara ve çocuklara moçiyi küçük parçalara bölerek yemeleri uyarısında bulunuyor. Uzmanlar da moçinin asla tek başına tüketilmemesi ve yutmadan önce iyice çiğnenmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaMoçiYılbaşı Yemeği
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