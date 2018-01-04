Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Japonya'dan Pakistan'a iş birliği teminatı

- Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Pakistan ile özellikle terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmak istediklerini açıkladı

Japonya'dan Pakistan'a iş birliği teminatı

İSLAMABAD (AA) - Japonya, güvenlik ve terörizmle mücadele alanlarında Pakistan ile iş birliği teminatı verdi.

Pakistan'ı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Ravalpindi kentinde Pakistan ordu komutanı General Kamar Cavid Bajva ile bir araya geldi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, karargah ziyareti sırasında Kono'ya Pakistan'ın terörle mücadelesi ve bölge barışına katkılarına ilişkin bilgi verildiği belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanının Pakistan'ın çabalarını takdirle karşıladığı ve Tokyo yönetiminin, özellikle terörle mücadele alanında bu ülkeyle iş birliğini artırma arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, 2002'den bu yana 33 milyar dolar yardım yaptıkları Pakistan'ın, bunun karşılığında terör konusunda kendilerini aldattığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesinden (NSC), Trump'ın bu iddialarına cevaben yayınlanan bildiride, İslamabad yönetiminin yıllardır terörle büyük ölçüde kendi imkanlarıyla mücadele ettiği, bunun ekonomisine büyük zarar verdiği vurgulanmıştı.

Bildiride, "Dahası Pakistan on binlerce canını terörle mücadeleye kurban vermiştir. Bu, uydurma bir parasal değerle ölçülemeyecek kadar ağır bir bedeldir." ifadesi yer almıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IşbirliğiJaponyaPakistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5