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Japonya'dan "serbest ve adil ticaret" çağrısı

-Japonya Başbakanı Şinzo Abe: - “Bugün, liderlerle Dünya Ticaret Örgütü’nün reform çalışmalarının hızlandırılmasını müzakere etmek istiyorum” - “Dijital ekonomiyle küresel olarak mücadele etme eğilimini gördüğüm için mutluyum. Dijital ticareti artırırken, 5G ağlarımızın güvenliğini de sağlamalıyız”

Japonya'dan
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OSAKA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, G20 Liderlerine küresel serbest ve adil ticareti desteklemeye yönelik güçlü bir mesaj verilmesi çağrısı yaptı.

Ülkesinin ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde konuşan Abe, bugünkü küresel ticaret ortamından derin kaygı duyduğunu söyledi.

Abe, Japonya’nın çok taraflı ticaret sisteminin savunucusu olduğunu anlatarak, “Bugün, liderlerle Dünya Ticaret Örgütü’nün (TDÖ) reforma çalışmalarının hızlandırılmasını müzakere etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Zirvenin ilk oturumunda “Dijital Ekonomi" konusunda değerlendirmelerde bulunan Abe, “Dijitalleşme toplumumuzu ve ekonomimizi çeşitli yönleriyle hızla değiştirdi. Dijital ekonomiyle küresel olarak mücadele etme eğilimini gördüğüm için mutluyum. Dijital ticareti artırırken, 5G ağlarımızın güvenliğini de sağlamalıyız” diye konuştu.

Abe, ticari ve politik gerilimleri küresel ekonomik büyüme ve küresel istikrar için bir tehdit olarak niteleyerek, G20’nin 19 liderine “onları” ortadan kaldırmak için beraber çalışma çağrısı yaptı.

Japon Başbakan “serbest ve açık” ekonomilerin küresel barış ve refah için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ticarette “misilleme tarifelerinin' yürürlüğe konmasının kimseye fayda sağlamayacağının altını çizdi.


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G20Japonya Başbakanı AbeOsakaSerbest Ticaret
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