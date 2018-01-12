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Japonya'dan Suu Çi'ye Arakan çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Myanmar lideri Suu Çi'den, Arakanlı Müslümanların ülkeye güvenli bir şekilde dönmesini sağlamasını istedi.

Japonya'dan Suu Çi'ye Arakan çağrısı

ANKARA (AA) - Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Myanmar lideri Aung San Suu Çi'den, Arakanlı Müslümanların ülkeye güvenli bir şekilde dönebilmesini güvence altına almasını talep etti.

Kyodo'nun haberine göre, Myanmar'ın başkenti Nepido'da Suu Çi ile görüşen Kono, düzenlenen ortak basın toplantısında, saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar), ülkeye güvenli ve gönüllü bir şekilde dönüşünün sağlanması ve evlerine yerleştirilmesini talep etti.

Kono, Japonya'nın, Myanmar'ın çabalarını aktif şekilde desteklemeyi arzuladığını ifade etti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı en son rakamlara göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy kundaklandı.

Muhabir: Ayşe Doğru

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