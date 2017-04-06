Japonya'dan Türk Kızılayına

ANKARA (AA) - Türk Kızılayına, afeti yaşayan insanların soğuk havalarda hızlı şekilde ısınmalarına yardımcı olması amacıyla bir Japon firması tarafından 864 bin adet cep ısıtıcısı bağışlandı.

Türk Kızılayının Etimesgut'taki yerleşkesinde gerçekleşen ürünlerin teslim törenine, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Hiroshi Oka, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceyhan, Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu katıldı.

Güllüoğlu, törende yaptığı konuşmada, afetler ve savaşlarla dolu bir ortamda yaşandığını belirterek, "Dünya, insanlık her zaman bu zorluklarla karşı karşıyaydı. Günümüzde de bu zorluklar aynen devam ediyor. İnsanlık yine zor zamanlardan geçiyor. Ülkeler ve kurumlar bunu durdurmaya çalışıyor. Kızılay, 1868 yılından itibaren gerek savaşlarda, gerek afet ortamlarında görev alan ülkemizin en önde gelen kuruluşlarından birisi olmuştur." dedi.

Kızılayın Türkiye'de ve dünyada yaşanan her türlü afet ve diğer acil durumlara müdahalede görev aldığına dikkati çeken Mehmet Güllüoğlu, "Japonya, dünyada kalkınma ve insani yardımlar konusunda önemli ülkelerden birisi. Japonya halkına, Sayın Büyükelçimize şükranlarımı sunuyorum. Biz bu ürünleri ihtiyaç sahipleri için kullanacağız." diye konuştu.

- "Türkiye ve Japonya arasındaki sıcaklık olarak hatırlanmasını isteriz"

Büyükelçi Oka ise cep ısıtıcılarının en önemli özelliğinin ince ve her yere taşınabilir olduğunu, kullanan kişiyi 24 saat sıcak tuttuğunu söyledi.

Hiroshi Oka, Japonya'dan Ankara'ya gelirken bu ısıtıcılardan yanına aldığını ifade ederek, "50 bin insanın kalplerinin ısınmasını da sağlayacak. İhtiyacı olan insanları sıcak tutacaktır. Türkiye ve Japonya arasındaki sıcaklık olarak hatırlanmasını isteriz. 2011 Mart'ta Japonya'da deprem yaşandığında, bölgeye ilk gelen ekip Türkiye olmuştur." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Güllüoğlu, Oka ve firma yetkililerine bağışlarından dolayı plaket takdim etti.