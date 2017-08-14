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Japonya'nın, Okinawa'ya nükleer silah getirilmesine izin verdiği iddiası

- Japonya, ABD kontrolündeki Okinawa'nın kendilerine verilmesi karşılığında adaya nükleer silah getirilmesine izin verdi

Japonya'nın, Okinawa'ya nükleer silah getirilmesine izin verdiği iddiası

ANKARA (AA) - Japonya'nın 1969 yılında, kontrolü ABD'de olan Okinawa Adası'nın kendilerine bırakılması karşılığında, ABD'ye adada bulunan askeri üsse nükleer silah getirme izni verdiği ileri sürüldü.

Kyodo ajansının Richard Nixon Başkanlık Kütüphane ve Müzesinden edindiği belgelere dayandırdığı haberinde, 17 Kasım 1969 tarihli tutanaklara göre, dönemin Japonya Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinden Hiroto Tanaka, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'a acil bir durumda nükleer silahların Okinawa'ya girişi konusunda, "Japonların, ABD ile görüş ayrılığı yok." ifadesini kullandı.

Tanaka, Japonların nükleer karşıtı hassasiyetleri nedeniyle nükleer konuların kamuoyuna açıklanmayacağını belirterek ortak açıklamada kullanılacak dilin hassasiyetine işaret etti.

Kissinger ise ABD ve Japonya liderlerinin konuyla ilgili son kararı vereceğini vurguladı.

Haberde, söz konusu görüşmenin, 19 Kasım 1969'da düzenlenen Japonya-ABD Zirve Toplantısının birkaç gün öncesinde gerçekleştiği ve sonrasında eski ABD başkanlarından Richard Nixon ile eski Japonya başbakanlarından Eisaku Sato'nun nükleer silahların Okinawa'ya girişine izin verilmesine ilişkin gizli bir anlaşma yaptıkları iddia edildi.

Zirve toplantısında, Sato ve Nixon'un Okinawa'nın Japonya'ya verilmesi konusunda anlaştığı duyurulmuştu. Ancak Japon hükümeti, kamuya nükleer silahların adaya getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Okinawa'da ABD'nin 32 üssü bulunuyor. Askeri üsler, adanın yüz ölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDJaponyaOkinawa
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