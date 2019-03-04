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Japonya'nın yerli yolcu uçağı test uçuşuna başladı

- Japonya'nın ilk yerli üretim yolcu uçağı MJR, ABD'deki test uçuşlarında başarılı performans sergiledi

Japonya'nın yerli yolcu uçağı test uçuşuna başladı
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ANKARA (AA) - Japon sanayi devi Mitsubishi'nin ürettiği ilk yerli Japon yolcu uçağının ABD'de test uçuşlarına başladığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Mitsubishi Havacılık Şirketi, Japonya'nın ilk yerli üretim yolcu uçağı Mitsubishi Regional Jet'in (MJR) ABD'de test uçuşlarına başladığını duyurdu

Mitsubishi'nin dar gövdeli, çift motorlu yolcu uçağının ABD'nin Washington eyaletindeki hava üssünde ilk test uçuşunu yaptığı hatırlatıldı.

Japonya Ulaştırma Bakanlığından müfettiş pilotların hazır bulunduğu testte, uçağın motorlarının sorunsuz şekilde çalıştığı ifade edildi.

Şirket, MJR'yi 2020 yılının ortalarında hizmete sokmayı planlıyor. Uçağın hizmete giriş tarihi tasarım değişkilikleri nedeniyle 2013 yılından bu yana 5 kez ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaMitsubishiMitsubishi Havacılık ŞirketiMitsubishi Regional Jet
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