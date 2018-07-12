JCR Eurasia Rating'den Albaraka Türk'e yüksek not

İSTANBUL (AA) - Japon derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Albaraka Türk Katılım Bankası'nın Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetişim İlkeleri ile Genel Uyumu konusundaki notunu yukarı yönlü revize ederek, bankaya "pozitif görünüm" verdi.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, JCR, bankanın yeni Yatırımcı İlişkileri mobil uygulamasını, Yönetim Kurulu Sekreterliği’nin yakın zamanda bağımsız bir departman olarak ayrılmasını, yeni Yönetim Kurulu ilişkili atamaları ve bunların yanı sıra dijitalleşme atağını, şeffaflık, erişim, etkinlik ve kamuyu aydınlatmayı geliştiren faktörler olarak değerlendirdi.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Şeffaflığımızın sürekli gelişimi, tüm paydaşlarımıza kapsamlı erişimin sağlanması kurumumuzun temel sorumluluklarıdır. JCR tarafından notumuzun yükseltilmesi ve pozitif görünüm verilmesi de, bu sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getirmek için verdiğimiz çabaların bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.

