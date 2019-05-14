Jeep’ten Compass’a özel takas desteğiyle kredi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Jeep, mayıs ayına özel takas ve kredi kampanyaları sunuyor.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, konforu ve arazi kabiliyeti ile şehirde ve arazide dikkati çeken Compass modelinde mayıs ayı sonuna kadar uygun takas desteği ve kredi kampanyası sunuyor.

Eski aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenlere Compass’ın 4x4 çekişli 170 HP gücündeki benzinli versiyonunda 15 bin TL tutarında takas desteği veriliyor. Kredi kampanyası kapsamında ise 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,49 faiz oranlı eşit ödemeli kredi alınabiliyor.

Jeep, gelmiş geçmiş en çok ödül kazanan SUV olan Grand Cherokee modelinin prestij ve 4x4 kabiliyetine bir arada sahip olmak isteyenlere mayıs ayında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranlı eşit ödemeli kredi imkanı veya yüzde 20’nin üzerinde nakit indirim sunuyor.

Bu cazip indirim ile Jeep Grand Cherokee modeline 590 bin TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.