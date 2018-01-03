Jeneratör kablosu boynuna dolanan çocuk öldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, jeneratör kablosunun boynuna dolanması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Suriyeli çocuk, iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki Suriyeli Halid El Salih'in boynuna yaklaşık iki hafta önce Reyhanlı ilçesinde oyun oynadığı sırada jeneratör kablosu dolandı.
Bir süre oksijensiz kalan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldıktan sonra ambulansla önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından da İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören Salih, bugün hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Salih'in cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere taksiyle Suriye'ye götürüldü.