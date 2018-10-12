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Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı

- Kırşehir Belediyesi ve Birlik Başkanı Yaşar Bahçeci: - "Türkiye'de önümüzdeki dönemin en önemli konusunun şehir ısıtmaları olması gerekiyor"

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı
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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, bir otelde düzenlenen toplantıda, valilik, kaymakamlık ve belediye başkanlığı da yaptığını anımsatarak, yerel yönetimlerin önemine dikkati çekti.

Dünyanın değiştiğini, belediyecilik anlayışının da değiştiğini ve geliştiğini ifade eden Güvenç, artık şehirlerin marka değerini artıracak belediyeciliğin öne çıktığını kaydetti.

Kırşehir Belediyesi ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci ise şehirlerde jeotermal ısıtmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye'de önümüzdeki dönemin en önemli konusunun şehirlerin ısıtılması olduğunu vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"Danimarka enerji ihtiyacının yüzde 50'sini yenilebilir enerji kaynaklarından elde ediyor. Şehirlerinin yüzde 70'ini merkezi sistemle ısıtıyor. Jeotermalleri var mı? Yok. Doğru düzgün güneşleri var mı? Yok. Ama her kaynağı değerlendirerek oluşturdukları bir sistemle, kurdukları kooperatiflerle şehirlerini tek merkezden ısıtıyorlar. Bu o kadar güçlü bir değer oluşturmuş ki neredeyse ülkenin en önemli gündemi bu. Onun için bizim de bu konuda hızlı bir şekilde ivme kazanmamız gerekiyor. Şehrimizdeki bütün enerji kaynaklarını bir yerde toplayıp, onu da şehirlerimizin ısıtmasında çok düşük maliyetli bir şekilde kullanmamız lazım. Biz kamu binalarında bile doğru adımları atabilmiş değiliz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da enerjinin çok önemli olduğunu, artık ülkelerin sürdürülebilirliğinin enerji problemini çözüp çözmemesine bağlı olduğunu kaydetti.

Konforlu bir sürdürülebilirlik için en başta enerji problemini çözmek gerektiğine dikkati çeken Erkoç, "Bu konuda hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 15 yılda çok önemli adımlar atılmıştır ve çok önemli politikalar üretilmektedir." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Türkiye'de jeotermal kaynakları bulunan belediyelerin başkan ve temsilcileri katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayrettin GüngörJeotermal Kaynaklı Belediyeler BirliğiKahramanmaraşTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç
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