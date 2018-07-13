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Johnson & Johnson'a 4,7 milyar dolar tazminat

ANKARA (AA) - Kozmetik şirketi Johnson & Johnson'a karşı 22 kadının talk pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açtığı davada yaklaşık 4,7 milyar dolar tazminata hükmedildi.BBC'nin haberine göre, Missouri eyaletinde...

Johnson & Johnson'a 4,7 milyar dolar tazminat

ANKARA (AA) - Kozmetik şirketi Johnson & Johnson'a karşı 22 kadının talk pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açtığı davada yaklaşık 4,7 milyar dolar tazminata hükmedildi.

BBC'nin haberine göre, Missouri eyaletinde görülen davada jüri, önce davacılara 550 milyon dolar ödenmesi kararı verdi, daha sonra buna 4,1 milyar dolar cezai tazminatı ekledi.

Bebe pudrasıyla ilgili yaklaşık 9 bin davayla mücadele eden kozmetik devi Johnson & Johnson, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Davacı avukatları, şirketin 1970'lerden bu yana talk pudralarında asbest olduğunu bildiğini, ancak tüketicileri bu konuda uyarmadığını savunuyordu.

Johnson & Johnson, asbest iddialarını reddediyor ve yapılan birçok testin, talk pudrasının güvenli olduğunu gösterdiğini ileri sürüyordu.

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