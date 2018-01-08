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Johnson, Maliki ile görüştü

- İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: - "İngiltere'nin Filistin halkını ve iki devletli çözümü desteklemesi konusundaki kararlılığını, barış görüşmelerinin yenilenmesine yönelik duyulan acil ihtiyacı ve İngiltere'nin Kudüs'ün statüsüne ilişkin net ve uzun zamandır devam eden tutumunu bir kez daha yineledim" - "(Kudüs konusu) İsrailliler ile Filistinliler arasında müzakere edilmiş bir çözümle belirlenmelidir ve Kudüs, nihai olarak İsrail ve Filistin devletlerinin ortak başkenti olmalıdır"

Johnson, Maliki ile görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Johnson'un görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmeye yer verildi.

Ülkesi ile Filistin arasındaki ilişkiyi "güçlü ve çok eski" ifadeleriyle tanımlayan Johnson, Maliki ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkinin daha da güçlendirilmesi konusundaki ortak arzuyu ele almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Johnson, görüşmenin yapıcı geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin Filistin halkını ve iki devletli çözümü desteklemesi konusundaki kararlılığını, barış görüşmelerinin yenilenmesine yönelik duyulan acil ihtiyacı ve İngiltere'nin Kudüs'ün statüsüne ilişkin net ve uzun zamandır devam eden tutumunu bir kez daha yineledim. (Kudüs konusu) İsrailliler ile Filistinliler arasında müzakere edilmiş bir çözümle belirlenmelidir ve Kudüs, nihai olarak İsrail ve Filistin devletlerinin ortak başkenti olmalıdır."

Johnson, 2018 yılı ve sonrasında da Maliki ve Filistinli dostlarıyla iyi ilişkileri sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonFilistinIngiltereIsrailKudüsRiyad El-Maliki
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