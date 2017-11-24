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Johnson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

- İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Yemen'deki insani durumla ilgili konuları ele aldı

Johnson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda Yemen'deki durumu görüştüğünü bildirdi.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Prens ile görüşmesinde Yemen'deki son gelişmelere değindiğini belirtti.

Özellikle bu ülkedeki insani durumun aciliyetini ele aldıklarını vurgulayan Johnson, "İnsani yardımların acilen El-Hudeyde Limanı'na ulaştırılması ihtiyacı ile Sana Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler uçuşlarına açılması gerekliliğini vurguladım. Ticari ithalat Yemen genelinde yapılmadan kıtlığın önüne geçilemez." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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Boris JohnsonIngiltereKıtlıkSuudi ArabistanSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin SelmanYemen
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