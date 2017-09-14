Johnson - Tillerson ortak basın toplantısı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin sahip olduğu ahlaki otoriteyi Arakan halkının acılarına dikkat çekmek için kullanması gerektiğini söyledi.



Başkent Londra’da ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Johnson, Myanmar yönetiminin, Arakan Müslümanlarına (Rohingya) yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin, geçen hafta yaptığı açıklamada Suu Çii'yi "Çağımızın en çok ilham veren figürlerinden biri" olarak nitelendirmiş olmaktan dolayı pişman olup olmadığını sorması üzerine Johnson, "Suu Çii Myanmar’ı askeri cuntanın on yıllar süren baskısından kurtardı. Demokrasi mücadelesini takdir ediyorum. Dünyada pek çok insan bunu paylaşıyor. Ancak şu anda bu ahlaki otoriteyi Arakan halkının acılarına dikkat çekmek için kullanmalı." yanıtını verdi.

Myanmar'da yaşananları "trajedi" olarak nitelendiren Johnson, Arkan Müslümanlarının insan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

"Hiç kimse olup bitenleri hafife almamalı." ifadesini kullanan Johnson, 370 bin kişinin yerinden edildiğini hatırlattı.

Myanmar'da hiç kimsenin askeri rejime geri dönüldüğünü görmek istemediğine dikkati çeken Johnson, "Ama sivil hükümetin ve Suu Çii’nin şimdi bu insanların Myanmar’a dönmelerine izin verileceğini açıkça söylemesi, insan hakları ihlallerini ve yüzlerce, hatta binlerce kişinin öldürülmesinin sona ereceğini açıkça söylemesi hayati önem taşıyor." diye konuştu.



- "(Myanmar için) belirleyici bir süreçteyiz"

Tillerson da Myanmar'la ilgili bir soru üzerine, "Ortada güç paylaşımına dayalı bir yönetim olsa da bence şu anda pek çok bakımdan yeni bir demokrasi için belirleyici bir süreçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suu Çii'nin içinde bulunduğu durumun zorluğunu ve karmaşıklığını bildiklerini belirten Tillerson, "Uluslararası toplumun, insanların etnik kökenine bakılmadan muamele görmesi, şiddetin, kovuşturmanın, pek çoklarının etnik temizlik diye nitelendirdiği olayların sona ermesi için desteğini dillendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bu sürecin Myanmar'ın alacağı istikameti belirleyeceğini ifade eden Tillerson, "Suu Çii'nin liderliğine destek vermeliyiz ancak güç paylaşımındaki askeri kanada da bunun kabul edilemez olduğunu açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde söylemeliyiz." görüşünü dile getirdi.

- Brexit

Bugün Londra'daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldiğini anlatan Tillerson, ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusuna da değinen Tillerson, "Brexit İngiliz halkı için kendine özgü meydan okumaları beraberinde getiriyor. Ancak Brexit şekillenirken biz müttefikimizin yanında yer alacağız." diye konuştu.

- Libya ve İran

Tillerson, temasları kapsamında, Londra'da İngiliz, Fransız, İtalyan, Mısırlı, Birleşik Arap Emirliklerinden mevkidaşları ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile Libya konulu bir toplantıda bir araya geldiğini kaydetti.

Libya'da istikrar, uzlaşma ve işleyen bir yönetim yaratmanın ABD için önemini vurgulayan Tillerson, "Libya'nın terör örgütleri için güvenli bölge ve DEAŞ'ın dünyanın başka bir parçasında yeniden ortaya çıkması için fırsata dönüşmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'la nükleer anlaşmaya ilişkin bir soruya Tillerson, "İran, bölgenin olduğu kadar ABD'nin de güvenliğini tehdit ediyor. Teşkil ettiği tehditlerin tümünü dikkate almalıyız, bakışımızın sadece nükleer anlaşmayla sınırlanmasına izin vermemeliyiz." yanıtını verdi.

Aynı soruyu cevaplayan Johnson da İran'ın anlaşmanın kendi üzerine düşen kısmını yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Maceracılığı, yayılmacılığı, bölgede, Yemen, Suriye veya başka yerler, sorun yaratmayı bırakmalı. Öte yandan biz İngiltere olarak İran’ın 80 milyonluk genç, potansiyel olarak özgürlükçü bir ülke olduğunu ve kazanılabileceğini düşünüyoruz. Bence kendi çıkarlarını görmeleri önemli." değerlendirmesini yaptı.



