JP Morgan'dan Avro Bölgesi'nde İtalya krizi uyarısı

BERLİN (AA) - ABD'nin en büyük yatırım bankalarından olan JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, İtalya'nın, Avrupa'da büyük bir krize neden olup olmayacağına ilişkin, "Bunun olasılığının yüzde 2 veya yüzde 20 olduğunu bilmiyorum. Ancak evet, bu olabilir." ifadelerini kullandı.

Dimon, Alman ekonomisi gazetesi Handelsblatt’a verdiği röportajda, yakın geçmişte tam çözülememiş birçok politik sorun bulunduğunu, İtalya’nın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Dimon, "İtalya, Avrupa’da büyük bir krize neden olabilir mi?" sorusuna, "Bunun olasılığının yüzde 2 veya yüzde 20 olduğunu bilmiyorum. Ancak evet, bu olabilir." karşılığını verdi.

İtalya’daki durumu "Avrupa’da bir çatlak" olarak niteleyen Dimon, "Avrupa'nın uzun istikrarı tüm dünya için önemli. Bu yüzden bir çatlamaya neden olabilecek her şey için endişeleniyorum, özellikle parasal birlikte... Brexit'e ek olarak, İtalya'daki durum bu riski taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İtalya’daki durumun kötüye gitmesi durumunda bütün bankacılık sisteminin tehdit altında kalacağına işaret eden Dimon, "Eğer ülkenin hükümeti istikrarlı değilse, basitçe, yerel bankalar da istikrarlı olamazlar. Ülkenin borçlanma senetleri değersiz olursa bankalar başarılı olamaz ve yönetemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Dimon, "Hem Avrupa'da hem de ABD'de son haftalarda hisse piyasalarında yüksek satışlar yapılıyor. Bu boğa piyasasının sonu mu?" şeklinde soru üzerine de, "Sonu mu, kesin olarak söyleyemezsiniz. Ama uzun vadede bu beni çok fazla endişelendirmiyor. ABD ekonomisi hala güçlü ve küresel ekonomi hala oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Kamu borcu, GSYH'sinin yaklaşık yüzde 132'sine denk gelen İtalya'nın, 2019 için öngördüğü kamu harcamaları ve bütçe açığı, ülkenin borç seviyesinin yüksekliği nedeniyle (2,4 trilyon avro) AB'de endişeye neden olmuştu.

AB’li yetkililer ile İtalya hükümeti arasında birkaç haftadır yaşanan atışmaların ardından Avrupa Komisyonu, 23 Ekim'de, daha önce AB üyesi bir ülkeye yönelik hiç atılmamış bir adım atarak İtalya'nın bütçe tasarısını reddetmişti.