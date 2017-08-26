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JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü yönetmeliği yayımlandı

ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün kuruluş, görev ve çalışma esasları ile lisans üstü eğitim öğretim esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi...

JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü yönetmeliği yayımlandı

ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün kuruluş, görev ve çalışma esasları ile lisans üstü eğitim öğretim esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün akademik ve yönetim birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma esasları ile enstitü tarafından yürütülen lisans üstü eğitim öğretim ve diğer eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik, enstitünün alt birimlerinin yönetime ait fonksiyonlarını, görevlerini ve hizmete ilişkin diğer hususları ile enstitüde lisans üstü eğitim öğretim, sınavlar, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, enstitünün faaliyet alanlarında şunlar yer alıyor:

"Teşkilatın ihtiyaç duyduğu alanlarda lisans üstü eğitim öğretim yapmak. Akademi için öğretim elemanı yetiştirmek. Teşkilatın ihtiyaç alanlarına yönelik yönetici adayı personel yetiştirilmesi için kurs, sertifika ve diğer eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasını Akademi Araştırma ve Eğitim Merkezleri Müdürlüğü ile koordine içinde planlamak ve yürütmek. Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. Akademik danışmanlık hizmetleri yapmak. Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetleri düzenlemek. Başkanlığın emirleri doğrultusunda diğer akademik çalışmaları yapmak."

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Ve Sahi̇l Güvenli̇k Akademi̇si̇ Güvenli̇k Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsüYönetmelik
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